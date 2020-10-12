«Зенит» запретил Азмуну сыграть за сборную Ирана

"Зенит" попросил досрочно вернуть Азмуна из сборной Ирана. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сердар Азмун не сыграет за сборную Ирана в ближайшем матче. По просьбе петербургского «Зенита» нападающий вернулся в расположение сине-бело-голубых. Причины произошедшего не называются.

- Петербургский клуб «Зенит» досрочно отозвал форварда Сердара Азмуна из сборной Ирана, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на Федерацию футбола Ирана.

Таким образом, форвард пропустит товарищескую игру со сборной Мали. Сражаться с африканцами иранцам придется без звездного игрока. А ведь именно Азмун принес победу в прошлом матче против Узбекистана, которую Иран выиграл со счетом 2:1.

На помним, что сам «Зенит» находится в коротком «отпуске», сделанный для игр национальных команд. В первой, товарищеской игре россияне уступили шведам 1:2, 11 октября в рамках Лиги наций сыграли вничью 1:1 с турками. Следующий матч в том же турнире пройдет 14 октября, со сборной Венгрии.

В составе сборной России присутствуют шесть игроков «Зенита».