Деньги на строительство Восточного скоростного диаметра внесут в бюджет Санкт-Петербурга

ШМСД должна стать "сестрой" ЗСД и его логическим развитием. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга внесут в бюджет города средства на строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), более известной как Восточный скоростной диаметр. Ранее 10 миллиардов на первый участок стройки выделило федеральное правительство.

- У нас заложены средства на инженерную подготовку территории, сейчас нужно подготовить документы. Это задача транспортного блока. Я думаю, что ко второму чтению мы выйдем с предложением по включению основного хода строительства в бюджет, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава Комитета финансов Алексей Корабельников.

Напомним, что трехлетний бюджет Петербурга внесли на рассмотрение Заксобрания в понедельник, 12 октября.

Что касается ШМСД, то первая очередь должна соединить ЗСД в районе Благодатной улицы с Витебским проспектом. Оттуда платная магистраль пойдет до Невы у Зольной/Гранитной улиц и дальше у Кудрово к КАД и затем в Ленобласть. Стоимость проекта оценивают в 183 миллиарда рублей. Сроки работ - с 2021 по 2025-й годы.