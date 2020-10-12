Центр амбулаторной онкологической помощи заработал в Мариинской больнице

Центр амбулаторной онкопомощи открыли в Мариинской больнице. Фото: Смольный

Центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Туда уже могут идти жители как Центрального, так и других районов. Цель центра проста – позволить пациенту с малейшим подозрением на рак пройти комплексное обследование. Среди врачей там есть онкогинеколог, маммолог, онкоуролог, ЛОР-органов и специалист по опухолям головы и шеи.

- Еще четыре таких центра мы откроем до конца 2020 года. В них созданы все условия для прохождения диагностики, в том числе для выполнения биопсии образований кожи, мягких тканей, лимфоузлов, молочных желез, предстательной железы, щитовидной железы с помощью УЗ-навигации и возможностью малого оперирования в амбулаторных условиях, - передают слова вице-губернатора Олега Эргашева в пресс-службе Смольного.

Добавим, что власти ставят две главные задачи перед петербургской системой здравоохранения на данный момент – не допустить ухудшения эпидситуации и сохранить темпы реализации национальных и региональных проектов.