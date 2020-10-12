Коронавирус выявили у 35 студентов и 9 педагогов из петербургского Политеха

Коронавирус нашли у нескольких десятков студентов и сотрудников Политеха в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус нашли у 35 студентов, 9 педагогов и 8 сотрудников СПбПУ имени Петра Великого в Санкт-Петербурге. Заболевших изолировали и лечат. Об этом сообщил ректор на сайте вуза. Руководитель Политеха Андрей Рудской посетовал, что не все учащиеся и сотрудники учреждения соблюдают масочный режим и держат хотя бы минимальную социальную дистанцию. При этом университет делает все, чтобы избежать вспышки инфекции – вплоть до выдачи одноразовых масок в учебных корпусах.

- Если ситуация не изменится, то ректорат усилит меры, применяемые к нарушителям. Также мы уже подготовили приказ о новых ограничениях в переводе на дистанционный режим работы преподавателей и сотрудников, которые находятся в группе риска (людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания – Прим.ред.), - сообщает ректор Политеха.

Добавим, что большинство университетов Санкт-Петербурга пока держатся и не переходят на удаленку.