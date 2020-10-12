Власти Санкт-Петербурга добавят еще 5 млрд рублей на здравоохранение в 2021 году

Смольный выделит еще 5 млрд рублей на здравоохранение в Санкт-Петербурге в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов заявил, что власти выделят еще 5 млрд рублей на здравоохранение Санкт-Петербурга в 2021 году. При этом огромные деньги пойдут на борьбу с коронавирусом, поскольку массового вакцинирования пока нет. Средства пойдут и на тест-системы, и на препараты, и на сами прививки.

- Мы определились с доходами и расходами. Можно сказать, что значительная часть следующего года пройдет под эгидой борьбы с COVID-19. Помимо 5 млрд рублей на здравоохранение мы добавили денег Фонду обязательного медицинского страхования, - сообщил губернатор в традиционном радиообращении к жителям Северной столицы.

По словам Беглова, городская экономика все-таки выдержала «первый удар» пандемии и ее восстановительный рост должен продолжиться.

Напомним, ранее губернатор объяснил, как Санкт-Петербургу избежать локдауна по коронавирусу.