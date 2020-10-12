Возбуждено уголовное дело после смерти младенца суррогатной матери в Ленобласти

Следком возбудил уголовное дело после смерти 5-месячного младенца суррогатной матери в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком возбудил уголовное дело после трагической смерти младенца суррогатной матери в Гатчине, что в Ленобласти. Напомним, 5-месячную девочку должна была забрать супружеская пара из Китая, однако из-за ограничений по коронавирусу они не смогли прилететь в Россию.

Как выяснила «Комсомолка», ребенка временно забрала к себе сотрудница маленького суррогатного агентства – в дом к мужу и двум детям. В роковой день с малышом сидела няня. По ее словам, она отошла на короткое время от кроватки, а когда вернулась, то увидела девочку мертвой. Причина смерти все еще не ясна, однако расследованию дали ход благодаря возбуждению уголовного дела.

- Дело возбуждено по факту происшествия по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митянина пытается разобраться с проблемой суррогатных агентств. Пока что сопровождение детей, рожденных для других родителей, находится вне поля госконтроля.