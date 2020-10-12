50-летний «желтый вагон», проехавший почти 7 млн километров, завершил работу в метро Санкт-Петербурга

Последний "желтый вагон" в метро Санкт-Петербурга завершил свою работу. Фото: Петербургский метрополитен

В метро Санкт-Петербурга попрощались со старинным «линкрустовым вагоном». Он проработал в подземке 50 лет и намотал на красной линии почти 7 млн километров. Для тех, кто подзабыл или не знал – такие вагоны были популярны в советское время. Отделочный материал, линкруст, был на бумажной основе и пропитан сложным составом, в том числе с натуральными компонентами. Такие вагоны легко определить по желтому цвету и рельефности.

- Последний выход на линию с пассажирами вагон с линкрустом совершил 5 октября 2020 года. Теперь в метрополитене таких составов больше нет. На смену им приходят современные вагоны с асинхронным тяговым приводом, которые более комфортные, тихие, надежные и безопасные, - отмечают в пресс-службе подземки.

Добавим, что вагоны с линкрустовыми вагонами теперь можно будет встретить разве что на площадке электродепо «Южное», где к юбилею подземки создадут историческую экспозицию.