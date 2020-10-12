Испытания теплосетей пройдут в двух районах Санкт-Петербурга

Теплоэнергетики проведут испытания сетей 14 октября в Невском и Центральном районах Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

14 октября 2020 года в Санкт-Петербурге пройдут очередные испытания теплосетей. Временные неудобства ждут жителей только двух районов – Центрального и Невского. Почти на сутки специалисты ограничат подачу горячей воды потребителям, но только в зоне, где и будет проходить диагностика. Отопление при этом продолжит осуществляться в штатном режиме.

Места испытаний теплосетей в двух районах города. Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

- 14 октября 2020 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания на максимальную температуру теплоносителя в Центральном и Невском районах города. Если в это время вы обнаружили повреждения коммуникаций, то просьба срочно сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 или 112, с мобильного, - предупреждает пресс-служба «Теплосети».

Далее теплоэнергетики проведут испытания еще в трех районах Северной столицы – в Адмиралтейском, Кировском и снова в Центральном. Работы продлятся ровно один день, 21 октября.