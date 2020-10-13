День работника скорой помощи стал официальным праздником Санкт-Петербурга

Стало известно, когда в Санкт-Петербурге будут официально праздновать День работника скорой помощи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный сделал День работника скорой медицинской помощи официальным праздником Санкт-Петербурга. Он будет отмечаться каждое 28 апреля. Соответствующее постановление уже подписано губернатором. Безусловно, огромную роль в этом решении властей сыграла заслуга медработников во время пандемии коронавируса, которые ценой собственных жизней госпитализируют горожан в стационары или приезжают помогать на дом.

- Придание официального статуса этому празднику означает общественное признание заслуг и социальной значимости работников скорой медицинской помощи. Также уполномоченные исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга смогут проводить мероприятия, посвященные этому дню, - поясняют в пресс-службе Смольного.

Добавим, что денежные средства на все торжества в честь нового праздника пойдут из городского бюджета.