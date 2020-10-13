Завершены поиски 80-летней пенсионерки, пропавшей в Ленобласти

Поисковики нашли пропавшую 80-летнюю пенсионерку в Ленобласти мертвой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поисковики и правоохранительные органы завершили поиски 80-летней пенсионерки, которая несколько дней назад без вести пропала в Кировском районе Ленобласти. К сожалению, пожилую женщину нашли мертвой. Страшную находку обнаружил волонтер поисково-спасательного отряда. Тело пенсионерки лежало в канаве на 14-й линии в СНТ «Заря».

- Труп 80-летней женщины опознал ее сын, который ранее обращался в полицию с заявлением по факту пропавшей без вести матери. На теле погибшей не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Сейчас ее доставили в морг города Кировска для установления точной причины смерти, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что за сентябрь 2020 года в Санкт-Петербурге пропало рекордное количество людей - 465. О неутешительной статистике сообщил ПСО «ЛизаАлерт». К счастью, многих нашли живыми-здоровыми.