«Метрострой» показал видео работ в тоннеле между «Путиловской» и «Нарвской»

Новое видео с проходки тоннеля Красносельско-Калининской линии метро Санкт-Петербурга появилось в Сети. Фото: "Метрострой"

«Метрострой» снял небольшой видеоотчет о возведении перегонного тоннеля от «Путиловской» до «Нарвской». Напомним, открытие новенькой станции можно ждать в 2023 году. Судя по словам строителей перегонного тоннеля, осталось всего ничего – пройти еще 1400 метров.

Сейчас на строящемся участке Красносельско-Калининской линии идут сразу два щита. Первый уже прошел участок от «Казаковской» до «Путиловской»и движется к «Нарвской, сооружая соединительную ветку с красной линией подземки. А вот работу второго щита сняли на видео для наглядности. 130-тонная обделка, к слову, стала гораздо качественнее.

- Рабочие со второго щита строят правый перегонный тоннель на участке от шахты №843 до шахты №845. Сейчас щит уже подошел к границам станции «Путиловская». До этого был успешно преодолен участок, над которым на расстоянии около 10 метров проходят действующие тоннели Кировско-Выборгской линии, - отметили в пресс-службе «Метростроя».