Погода на 13 октября в Санкт-Петербурге: Холодно и дожди

13 октября станет самым холодным днем с начала осени в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычно теплая осень, словно долгое продолжение лета, совсем закончилась в Санкт-Петербурге. Теперь погоду в городе будет формировать холодный атмосферный фронт. Во вторник, 13 октября 2020 года, температура воздуха в Северной столице опустится еще ниже, чем в начале недели, а облака полностью закроют солнечное тепло.

- Сегодня, 13 октября, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует холодный атмосферный фронт. Смещаясь с запада, он будет нести по территории региона обширные поля наполненных влагой облаков, временами проливаясь дождями и ограничивая приток солнечного тепла, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам специалиста, наступивший вторник может стать самым холодным с начала осени. В городе ожидается до плюс 9-11 градусов, по Ленинградской области от 7 до 11 градусов выше нуля.

Ветер все еще теплый, юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.