Кровавая поножовщина произошла в хостеле Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

В Петербургском хостеле произошла поножовщина Фото: Артем КИЛЬКИН

Посиделки с алкоголем двух приятелей в хостеле Адмиралтейского района в Санкт-Петербурге закончились кровавой расправой. В одиннадцатом часу вечера в понедельник, 12 октября 2020 года, на телефон полиции поступил экстренный вызов о ножевом ранении. Правоохранители незамедлительно выехали разбираться с инцидентом.

- Пострадавший находился у дома 21 по Рижскому проспекту. Это оказался 42-летний мужчина, который рассказал, что в хостеле, расположенном на переулке Ладыгина, на него напал знакомый, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Со слов мужчины, вместе со своим приятелем одногодкой они распивали алкоголь. Под действием градуса между мужчинами начала ссора, в результате которой собутыльник ударил его ножом в шею.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Его оппонента задержали в том самом хостеле и доставили в отдел полиции для составления протокола. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.