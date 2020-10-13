Двое парней ограбили знакомого на 105 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

Две парней ограбили знакомого мужчину, заставив перевести с банковского счета все деньги Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли ограбление 42-летнего местного жителя. Пострадавший обратился в отделение Московского района 8 октября 2020 года. Мужчина рассказал, что ему угрожали двое знакомых парней и отняли у него все деньги, в том числе, которые находились на банковском счету.

- Инцидент произошел в квартире одного из домов по проспекту Космонавтов. Двое его знакомых, угрожая физической расправой, отняли у мужчины 2 тысячи рублей наличных, а также заставили перевести со счета банка 105 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по городу на Неве.

Так как пострадавший знал своих обидчиков в лицо, полицейские их быстро нашли. 18-летнего парня и 24-летнего мужчину задержали в семь часов вечера в понедельник, 12 октября, у дома 20 по Старопетергофскому проспекту.

Сейчас горе-друзья находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.