Мошенников с подставными авариями задержали в Санкт-Петербурге

Банду автоподставщиков задержали в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в мошенничествах на дорогах. Во вторник, 13 октября 2020 года, правоохранители рассказали о четырех мужчинах, которые орудовали в городе, устраивая подставные аварии, после чего требовали у "виновника"-жертвы деньги.

- Злоумышленники использовали одну и ту же схему обмана автовладельцев: имитировали ДТП, изображали повреждение зеркала заднего вида своего автомобиля, разбивали его при помощи камня или батарейки, после чего требовали у ничего не подозревающего гражданина – "виновника аварии" - денежные средства, - рассказали в главном управлении МВД.

Так, 21 сентября, они устроили подставу для 70-летнего водителя "Ленд Ровера". Водитель "потерпевшего" авто представился помощником собственника сети супермаркетов и сослался на нехватку времени в связи с перевозкой крупной суммы денег. Пенсионер без промедления отдал мошеннику 70 тысяч рублей.

Сейчас задержаны четыре человека, все безработные мужчины в возрасте от 31 до 39 лет. За их плечами как минимум семь автоподстав. Во время обысков полицейские изъяли деньги, симкарты, а также два автомобиля, с помощью которых мошенники и проворачивали схемы.

Расследование уголовного дела продолжается. Полиция разыскивает других возможных жертв мошенников.