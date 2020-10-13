Из-за теннисного турнира St. Petersburg Open на Крестовском острове ограничат движение

Теннисный турнир ограничит движение на Крестовском острове. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проведение теннисного турнира St. Petersburg Open ограничит движение транспорта на Крестовском острове. Одновременно с этим будет запрещена и парковка транспорта в районе «Сибур Арены», где и состоится турнир.

- 17 октября с 00:00 до 24:00 в связи с проведением XXV Юбилейного Международного мужского теннисного турнира St. Petersburg Open движение транспортных средств будет ограничено путем введения одностороннего движения по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Отметим, что игры теннисного турнира уже начались, но пока идут первые матчи предварительного раунда.

А в субботу, 17 октября, когда и будет ограничено движение, состоятся финальные игры одиночного и парного разрядов. Завершится турнир 18-го числа.

С этим связан и запрет парковки.

- С 00:00 14 октября до 24:00 18 октября будет запрещена остановка по Футбольной аллее (вдоль спортивного комплекса «Сибур Арена») и Центральной аллее от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи, - отмечают в КРТИ.