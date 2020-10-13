Еще 27 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Почти 27 тысяч петербуржцев обследованы на наличие коронавируса за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает бороться с эпидемией коронавируса. Каждый день тысячи горожан проходят обследование на наличие инфекции, чтобы вовремя пресечь распространение болезни. По данным Смольного на вторник, 13 октября 2020 года, за последние сутки анализы сдали почти 27 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26931 человека. Под медицинским наблюдением находится 3297 человек. Из них 37 - в обсерваторе, 921 - контактный, 2339 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.

Также за последние сутки Единая региональная информационно-справочная служа по вопросам коронавируса по номеру 122 приняла 344 вызова.

Напомним, что за время пандемии в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом более 48 тысяч человек, из них 31,6 тысяч выздоровели. Больше 3 тысяч пациентов стали жертвами инфекции.