Еще 557 зараженных: Абсолютный рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом установлен в Санкт-Петербурге

В Петербурге зафиксирован абсолютный рекорд по заболеваемости коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Абсолютный рекорд по суточной заражаемости коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге. На утро 13 октября зафиксированы еще 557 случаев заболевания инфекцией «ковид-19». Прошлый раз пик был зафиксирован по весне, в первую волну. 15 мая заболел 541 человек. Теперь этот сомнительный рекорд побит.

- На 10:40 13 октября подтверждены еще 557 случаев заражения коронавирусом в Петербурге. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 48 686 человек, - сообщает информационный центр Оперативного штаба.

Из этого количества 31 909 пациентов благополучно выздоровели. За сутки врачи выписали 278 человек.

В активном состоянии болезни находятся уже 13 502 петербуржца. Часть из них лечатся дома, а пациенты в среднем и тяжелом состоянии находятся в стационарах.

Выросло и число жертв коронавируса. На утро 13 октября подтверждены еще 34 летальных случая. А всего от «ковида» в городе умерли уже 3275 петербуржца.