Депутата избили в электричке в Ленобласти

Областного депутата избили в пригородной электричке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Большеижорского городского поселения пострадал от рук и ног хулиганов. Неизвестные избили 69-летнего мужчину, когда тот ехал в электричке. После этого пострадавшего просто выкинули на платформу.

- Установлено, что 9 октября в тамбуре электропоезда из Петербурга в Большую Ижору на одного из пассажиров - депутата - набросились трое. Мужчину сильно избили, после чего выбросили на перрон, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего депутата срочно госпитализировали. Его состояние осложняется тем, что недавно мужчина перенес операцию на сердце по шунтированию.

Уже пятый день пациент находится в больнице под присмотром врачей, а его обидчиков ищут сотрудники полиции.

Сейчас по факту ЧП идет проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.