Реконструкции и строительство новых электрических подстанций запланированы в Санкт-Петербурге

В Петербурге появятся новые объекты энергоснабжения в Московском и Колпинском районах Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге появятся новые объекты энергоснабжения, а также будут обновлены старые. Во вторник, 13 октября 2020 года, губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении земельных участков для реконструкции объектов энергоснабжения в Московском и Колпинском районах. Застройщиком выступит ПАО "Россети Ленэнерго".

- В Московском районе реконструкция ожидает электрическую подстанцию Крыловская, расположенную на проспекте Космонавтов. Там компания построит новые здания распределительных устройств 35 и 6 кВ, здания аккумуляторных батарей и общеподстанционного пульта управления этой подстанции. Запланированный срок работ - 3 года, - рассказали в Смольном.

В поселке Понтонный на Волховстроевской улице расположится распределительный пункт на 6 кВ. Также "Ленэнерго" запланировало строительство новой подстанции "Заречье" и демонтаж старой "Понтонная".

В этом районе Петербурга планируется комплексная жилая застройка с социальными объектами, в том числе школа, детский сад, поликлиника.