Еще 34 пациента умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 34 смерти от коронавируса подтверждены в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 34 смерти от коронавируса подтверждены в Санкт-Петербурге. Такие данные на утро 13 октября приводит федеральный Оперативный штаб по ситуации с распространением «ковид-19». Общее число жертв инфекции в городе достигло 3275 человек. Одновременно утром вторника был зафиксирован и самый большой показатель по суточной заболеваемости за все время пандемии.

- По состоянию на 10 утра 13 октября подтверждены еще 557 случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Больше, чем сейчас, заболевших было 15 мая. Тогда показатель составил 541 случай. И хоть официально никто не называет осенний подъем заражаемости второй волной коронавируса, фактически она уже пришла. И пик пока еще не пройден. Другой вопрос, что и у медиков и у властей накоплен существенный опыт, поэтому работа идет по накатанной.

Пока Смольный не вводит жесткие ограничения, но если так пойдет и дальше, то избежать новых карантинных мер вряд ли удастся.

Отметим, что общее число заболевших с начала пандемии в Петербурге достигло 48 686 человек. 31 909 (+278) из них вылечились, а 13 502 пациента остаются в активном состоянии болезни.

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