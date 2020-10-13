Главврач петербургского онкодиспансера заявил, что лекарства для больных похищали медсестры

По делу о хищениях онкопрепаратов задержаны несколько медработников. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Главный врач петербургского Городского онкодиспансера прокомментировал ситуацию с обысками, которые прошли в учреждении по так называемому «делу онкологов» - многомиллионного хищения препаратов для лечения пациентов с раковыми заболеваниями и их последующей перепродажи. По словам руководства медучреждения, в деле были замешаны исключительно медсестры.

- Информации по врачам мы не имеем. Обвинений врачам не предъявлено. Так что говорить о «деле онкологов» некорректно. Речь идет о хищении на уровне медсестер, - заявил газете «Петербургский дневник» Эльдар Топузов.

Главврач подтвердил, что в диспансер уже приходили следователи и руководство учреждения сотрудничает с ними.

Что касается истории с пропажей онкопрепаратов, то контроль за ними всегда был серьезным, но, видимо, недостаточно сильным. В свете последних событий, доступ персонала к лекарствам собираются ужесточить.

Напомним, что по «делу онкологов» задержаны 16 человек, в том числе медсестры нескольких медицинских учреждений. У них изъяты миллионы рублей и золотые слитки.