Микроавтобус, кроссовер и легковушка устроили ДТП на Софийской улице перед Колпино

Три машины размотало на Софийской улице после съезда с КАД Фото: СОЦСЕТИ

На юге Санкт-Петербурга утром во вторник, 12 октября 2020 года, из-за ДТП трех автомобилей образовалась пробка. На Софийской улице в сторону Колпино столкнулись микроавтобус, кроссовер и легковушка. Машины перекрыли почти всю дорогу. О происшествии в социальной сети рассказали очевидцы.

- Авария на Софийской в сторону Колпино. Пробка начинается на съезде с КАДа, - предупредил автомобилистов свидетель.

Как именно произошло столкновение, очевидцы не сообщили. О пострадавших в аварии также на данный момент ничего неизвестно.

Тем временем, пробка на дороге растянулась почти а пять километров. Автомобили стоят по Софийской от поселка Петро-Славянка, по съезду с КАД и далее по внешнему кольцу до станции Обухово.

Сейчас на месте работают дорожные инспекторы, которые разбираются в обстоятельствах аварии.