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Общество

Башню у Спаса на Крови очистят от медицинских масок

Жители и гости Санкт-Петербурга увешали конструкцию средствами защиты, сделав из нее "масочное дерево"
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Конструкцию для свадебных замочков, увешанную медицинскими масками, очистят

Конструкцию для свадебных замочков, увешанную медицинскими масками, очистят

Фото: Артем КИЛЬКИН

Металлическая конструкция у Спаса на Крови, предназначенная для того, чтобы молодожены вешали на нее символические замочки, превратилась в "масочное дерево' и стала портить облик Петербурга. А все из-за того, что жители увешали ее средствами индивидуальный защиты. Такое "украшение" оказалось не по душе ни людям, ни сотрудникам Мостотреста. Они-то и решили, что "инсталляция" свое отстояла, пора уже и очистить место.

- В ближайшее время наши специалисты уберут это безобразие, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе организации. - Мы эту конструкцию поставили чтобы жители не вешали свои замочки на исторические мосты. А люди так некрасиво поступают и безрассудно относятся к чистоте города... Крепить табличку "не вешайте маски", конечно, не станем, но будем тщательно следить за чистотой.

Как отметили в Мостотресте, раньше ничего подобного в Петербурге не наблюдалось. В организации надеются на сознательность жителей и просят больше не загрязнять город.