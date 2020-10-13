Башню у Спаса на Крови очистят от медицинских масок

Конструкцию для свадебных замочков, увешанную медицинскими масками, очистят Фото: Артем КИЛЬКИН

Металлическая конструкция у Спаса на Крови, предназначенная для того, чтобы молодожены вешали на нее символические замочки, превратилась в "масочное дерево' и стала портить облик Петербурга. А все из-за того, что жители увешали ее средствами индивидуальный защиты. Такое "украшение" оказалось не по душе ни людям, ни сотрудникам Мостотреста. Они-то и решили, что "инсталляция" свое отстояла, пора уже и очистить место.

- В ближайшее время наши специалисты уберут это безобразие, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе организации. - Мы эту конструкцию поставили чтобы жители не вешали свои замочки на исторические мосты. А люди так некрасиво поступают и безрассудно относятся к чистоте города... Крепить табличку "не вешайте маски", конечно, не станем, но будем тщательно следить за чистотой.

Как отметили в Мостотресте, раньше ничего подобного в Петербурге не наблюдалось. В организации надеются на сознательность жителей и просят больше не загрязнять город.