Стало известно, введут ли досрочные каникулы в школах Ленинградской области

Введения досрочных каникул в школах Ленобласти не будет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Ленинградской области во вторник, 13 октября 2020 года, сообщила важную новость для родителей, а также их детей. Как рассказал председатель комитета среднего и профобразования 47-го региона Сергей Тарасов, школьникам не стоит ожидать введение досрочных каникул, так как ситуация с эпидемией не вызывает опасения.

- Регион не планирует введение досрочных каникул в школах, так как ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях стабильна. На сегодня в регионе полностью закрытых на карантин школ нет, на удаленном обучении находится 42 класса, или 1048 детей из 178 тысяч школьников региона, - уточнил Тарасов.

Также председатель комитета отметил, что каждый случай подозрения на коронавирус у ученика в школах рассматривается точечно и совместно с региональным управлением Роспотребнадзора принимается соответствующее решение.

Напомним, что за последние сутки в Ленобласти коронавирус выявлен у 99 человек, за все время - 9 343. Всего выздоровело 5 823 (+30 за сутки), умерли 103 пациента (+3 за сутки).