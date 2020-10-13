Двух полицейских поймали с поличным на взятке в 2 миллиона рублей в Ленинградской области

Двух полицейских задержали в Ленобласти за взятку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области сотрудники собственной безопасности главного управления МВД задержали двух нечистых на руку полицейских. В понедельник, 12 октября 2020 года, были пойманы с поличным в момент получения взятки оперативники уголовного розыска.

- Около девяти часов вечера у дома 27 по улице Октябрьская набережная в городе Волхов Ленинградской области сотрудниками собственной безопасности Главка в ходе оперативно-розыскных мероприятий с поличным после получения незаконного денежного вознаграждения в размере двух миллионов рублей задержаны двое полицейских, 31-го и 42-х лет, - рассказали в главном управлении.

По данным следствия, полицейские требовали от гражданина деньги, взамен обещали не возбуждать уголовное дело и направить информации в соответствующий госорган с целью дальнейшего снятия ограничений на проведение регистрационных действий с объектом недвижимости, жилой квартирой на Омской улице.

Сейчас по делу проводится проверка. Полицейским грозит увольнение, а также уголовная ответственность.