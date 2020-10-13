Требования к вывескам и рекламе изменили в Санкт-Петербурге

В Петербурге ввели новые правила для вывесок Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга во вторник, 13 октября 2020 года, согласовало изменения в требования к вывескам. Как отметил губернатор города Александр Беглов, рекламные и информационные конструкции не должны становиться эстетическим диссонансом, а также закрывать уникальные фасады зданий Северной столицы.

- Петербуржцы справедливо привлекают внимание к неуместным с художественной точки зрения рекламным конструкциям. Вместе с тем бизнес-сообщество неоднократно просило внести изменения в действующие регламенты, чтобы добиться большего эстетического разнообразия, - заметил Александр Беглов.

Теперь максимально допустимый размер информационных вывесок увеличен с 0,6 метров до 0,8 метров. Для конструкций большего размера предусмотрен отдельный порядок согласования. Также разрешены вывески на козырьках.

Что касается рекламы со сменой изображения, то она допустима только на отдельно стоящих стендах. Для аптек разрешены консольные вывески в виде "креста", для автодилеров, ресторанов общественного питания, АЗС установлен порядок размещения отдельно стоящих элементов наружной информации.

Также разрешены типовые внешние виды настенных вывесок: консольных, отдельно стоящих указателей, знаков адресации, отдельно стоящих и навесных информационных стендов.