Главврач петербургского Госпиталя для ветеранов войн заболел коронавирусом

Максим Кабанов заболел коронавирусом. Фото: gvv-spb.ru/

Главный врач петербургского Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов заразился коронавирусом. О заболевании медика стало известно днем 13 октября. Информацию о выявлении инфекции COVID-19 «КП-Петербург» подтвердили в городском Комитете по здравоохранению.

- Да, это так, - сообщила «Комсомолке» представитель Комздрава Санкт-Петербурга Ольга Рябинина.

Кто будет исполнять обязанности главврача на время болезни Максима Кабанова, как и его состояние,не уточняется.

Напомним, что именно в ведении Госпиталя для ветеранов войн находятся корпуса выставочного комплекса «Ленэкспо» в гавани, где организован временный госпиталь для принятия больных коронавирусной инфекцией.

Вдобавок к пятому корпусу, в котором лежали пациенты с легкой формой болезни, добавились корпуса 7 и 7а, в которых места рассчитаны на средних и тяжелых больных. Принимать петербуржцев здесь начали с 12 октября.

Сейчас здесь находятся около 300 человек, а всего в «Ленэкспо» есть 2500 коек для инфекционных больных.