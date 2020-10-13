Мужчину оштрафовали за провоз крупной суммы фунтов стерлингов из Лондона через Пулково без декларации

Мужчину оштрафовали за провоз через Пулково большой суммы незадекларированой иностранной валюты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 13 октября 2020 года, Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о прекращении уголовного преследования мужчины, который проводил через Пулково большую сумму иностранных денег, но не задекларировал ее. Инцидент произошел 17 марта. Пассажир летел рейсом Лондон-Петербург. При себе у него было 25 150 фунтов стерлингов и 300 рублей, что выше разрешенных для провоза без документирования 10 тысяч долларов.

- Однако в аэропорту мужчина эту сумму не задекларировал и направился в "зеленый" коридор, заявив тем самым об отсутствии у него и в его багаже товаров, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В коридоре его остановили таможники, которые и обнаружили деньги. Выяснилось, что 8 080 фунтов из этой суммы были выданы ему под расписку. Остальные 17 070 фунтов у мужчины изъяли.

В итоге суд назначил мужчине штраф в 20 тысяч рублей, а 7 070 фунтов стерлингов Соединенного Королевства были обращены в собственность государства.