Волонтеры начнут работать в "красной зоне" временного госпиталя в Ленэкспо

Волонтеры готовятся к работе в красной зоне временного госпиталя в Ленэкспо Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 13 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге началось обучение волонтеров для работы в "красной зоне" временного госпиталя в Ленэкспо. Добровольцы будут проходить инструктаж, как оказывать помощь пожилым людям, а также учить правила безопасности. Работать волонтеры будут в две смены по шесть часов.

- Когда началась эпидемия коронавируса, наши волонтеры доставляли продукты горожанам старшего поколения, помогали в "красной зоне" временного госпиталя, поддерживая пожилых и маломобильных пациентов. И сегодня, когда ситуация осложнилась, они вновь предложили свою помощь, - сказал губернатор Александр Беглов.

Волонтеры будут помогать младшему медперсоналу госпиталя по уходу за больными, а также оказывать психологическую помощь пациентам. Работать все будут в защитных костюмах.

За помощь в период эпидемии 217 петербургских волонтеров получили памятные медали Президента России "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".