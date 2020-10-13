Рабочий петербургского завода признался в убийстве и расчленении коллеги

Рабочий завода убил и расчленил своего приятеля. Фото: Артем КИЛЬКИН

33-летний петербургский рабочий признал вину в убийстве и расчленении своего приятеля. Также работавшего на машиностроительном заводе, расположенном на проспекте Обуховской обороны. Именно там и произошло преступление.

- В сентябре 2020 года обвиняемый, находясь в цеху одного из заводов, расположенных на территории Невского района города, на почве личных неприязненных отношений перерезал горло своему коллеге. С целью сокрытия следов преступления, он распилил тело жертвы на части, упаковал в мешки с грузами и выкинул их в реку Неву, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Течением останки убитого вынесло в разные места. Ногу убитого нашли в Екатерингофке. А грудную клетку - у яхт-клуба в Лахте.

По факту находок было возбуждено уголовное дело и вскоре преступник был найден.

Известно, что погибшим оказался 37-летний петербуржец. Заявление о его пропаже ранее подавали родные мужчины.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Части тела погибшего мужчины находили в реке Екатеригофке и у яхт-клуба в Лахте

33-летний петербургский рабочий признал вину в убийстве и расчленении своего приятеля. Также работавшего на машиностроительном заводе, расположенном на проспекте Обуховской обороны. Именно там и произошло преступление.

- В сентябре 2020 года обвиняемый, находясь в цеху одного из заводов, расположенных на территории Невского района города, на почве личных неприязненных отношений перерезал горло своему коллеге. С целью сокрытия следов преступления, он распилил тело жертвы на части, упаковал в мешки с грузами и выкинул их в реку Неву, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Течением останки убитого вынесло в разные места. Ногу убитого нашли в Екатерингофке. А грудную клетку - у яхт-клуба в Лахте.

По факту находок было возбуждено уголовное дело и вскоре преступник был найден.

Известно, что погибшим оказался 37-летний петербуржец. Заявление о его пропаже ранее подавали родные мужчины.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.