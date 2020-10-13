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Общество

Спикер ЗакСа Санкт-Петербурга возглавил медиарейтинг глав региональных парламентов

Вячеслав Макаров стал первым в списке за сентябрь 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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Вячеслав Макаров возглавил медиарейтинг глав региональных парламентов за сентябрь 2020 года.

Вячеслав Макаров возглавил медиарейтинг глав региональных парламентов за сентябрь 2020 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вячеслав Макаров возглавил сентябрьский медиарейтинг глав парламентов России. Итоги прошедшего месяца подвела компания «Медиалогия» на основе анализа материалов в средствах массовой информации.

Среди основных событий сентября с участием председателя парламента Петербурга, о которых писали СМИ, стало вручение Вячеславу Макарову ордена Александра Невского. Указом президента Владимира Путина спикер ЗакСа был награжден «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Орден Вячеславу Макарову вручил губернатор города Александр Беглов.

Кроме того, писали о встрече спикера ЗакСа с жителями Петроградского района по вопросам «балконной амнистии». Тогда же Вячеслав Макаров сообщил, что закон будет скорректирован, чтобы защитить горожан от «нападок» управляющих компаний, которые требуют через суд демонтировать остекление балконов.