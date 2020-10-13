«Батюшка простил, прокурор возражал»: петербуржец купил в церкви три свечки на поддельные 5000 рублей

Петербуржец купил свечки в храме на поддельные 5000. Фото: Артем КИЛЬКИН

Доброта и всепрощение подарили свободу жителю Петербурга, которому грозило четыре года лишения свободы за покупку свечек в церкви. За ними мужчина пришел с поддельной купюрой в 5000 рублей и, получив сдачу в 4900, бросился бежать, несмотря на крики продавщицы церковной лавки.

- 11 августа 2020 года, в помещении храма святого благоверного князя Александра Невского в поселке Усть-Ижора, с целью приобретения трех церковных свечей общей стоимостью 120 рублей передал сотруднице храма денежные средства одной купюрой и монетами на сумму 5020 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Женщина подмену заметила не сразу и злодей смог скрыться, но далеко от правосудия не ушел. Дело было заведено по статье «Грабеж».

В ходе заседания подсудимый раскаялся, просил прощения, обещал больше так не делать и отметил, что вернул деньги.

- Батюшка Полякова простил. Прокурор возражал, - сообщает пресс-служба судов.

Судья решил послушать священника и прекратил дело за примирением сторон.