Кучу поддельных «брендовых» вещей нашли в магазинах Выборга

Поддельные одежду и обувь нашли водном из магазинов Ленобласти. Фото: СЗТУ

Очередной рейд по поискам подделок провели сотрудники Выборгской таможни. Вместе с сотрудниками транспортной прокуратуры они прошлись по торговым точкам Выборга и в одном из магазинов нашли залежи фейковых «брендов», продававшихся по явно заниженным ценам.

- При проверке в одной из торговых точек Выборга выявлено 429 пар обуви известных брендов: NIKE, Reebok, Adidas, New Balance, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Under Armour, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Кроме явных признаков поделки и того, что кроссовки продавались скопом в обычном магазинчике, был еще один признак контрафактности. С 1 июля 2020 года каждая пара обуви, продаваемая в России, должна иметь специальную маркировку, как сигареты или алкоголь, например. Ее отсутствие сразу переводит товар в разряд нелегального.

Кроме кроссовок и туфель в магазине были конфискованы и 115 «фирменных» футболок, платков, сумок и прочих предметов.