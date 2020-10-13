Грунтовку между Выборгом и Приозерском закатают в асфальт

Участок трассы между Выборгским и Приозерским районами приведут в порядок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кратчайшую дорогу из Приозерского в Выборгский район закатают в асфальт. Сейчас некоторые участки региональной трассы не имеют твердого покрытия, что усложняет жизнь водителям и увеличивает время поездки.

- Гравийный участок дороги Комсомольское - Приозерск на границе Выборгского и Приозерского районов будет заменен на асфальтобетонный. Государственный контракт на проведение капремонта заключил «Ленавтодор», - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

При этом будет проведена полная реконструкция участка трассы. Основание дороги заменят на щебеночно-песочную смесь, сделают новые водопропускные трубы, а поверх уложат два слоя нового асфальта. В результате будут убиты два зайца: скорость движения вырастет, а проблема образования пыли исчезнет сама собой.

Всего предстоит привести в порядок три километра трассы. Срок работ рассчитан на два года.

Отметим, что дорога Комсомольское - Приозерск проходит через Каменногорск, Бородинское, Михалево, Козлово и Мельниково.