Суд отправил в СИЗО 18-летнего уроженца Дагестана, сбившего насмерть многодетную мать в Санкт-Петербурге

18-летнего бесправника, сбившего насмерть женщину в Санкт-Петербурге, отправили в СИЗО. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Невский районный суд отправил в следственный изолятор 18-летнего уроженца Дагестана, который насмерть сбил мать троих детей на проспекте Большевиков. Напомним, гонщик на «Ладе» хотел проскочить перекресток на красный сигнал светофора и снес 36-летнюю женщину. Она шла с мужем по «зебре». Затем он влетел в «Хендай», внутри которого были родители с годовалым ребенком, но, слава богу, они отделались средними травмами. Позже оказалось, что у молодого человека нет водительских прав.

- По мнению следствия, он проявил преступное легкомыслие и невнимательность. К тому же водитель ехал на скорости порядка 100 км/ч, что значительно превышает установленное ограничение для движения в населенных пунктах – 60 км/ч, - сообщает детали дела объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Уроженец Дагестана против заключения под стражу возражал, просил избрать домашний арест. Однако судья его не послушал и направил «путевку» в СИЗО минимум до 11 декабря 2020 года. По уголовное статье бесправнику грозит до пяти лет лишения свободы.