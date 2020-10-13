Объемы тестирования на коронавирус увеличат в два раза в Ленобласти

В Ленобласти в два раза увеличат объемы анализов на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ленобласти в два раза увеличат объемы тестирования на коронавирус. Все объяснимо – рост заболеваемости в регионе продолжается, как и практически во всей России. Вдобавок с инфекцией будут бороться по всем фронтам, стремясь сохранить экономическую активность и, что важно, не вводить новые ограничения.

Врачи уже пробуют на "зуб" новое оборудование. Фото: instagram.com/drozdenko_au/

- Закупили в лаборатории дополнительное оборудование – два амплификатора нуклеиновых кислот. Также добавили туда больше сотрудников. Теперь лаборатории работают круглосуточно и без выходных. Помимо этого больницы области за последние 4 месяца получили 290 аппаратов ИВЛ, 1876 мониторов слежения, 3 аппарата КТ. Закупается низкотемпературный холодильник для организации вакцинации от коронавируса во Всеволожскую КМБ, - поспешил сообщить губернатор Александр Дрозденко в своем Instagram.

При этом власти намерены сохранить «светофорный» режим в Ленобласти (последние изменения – по ссылке в другом материале «Комсомолки»), дабы эффективно распределять ресурсы. На борьбу с COVID-19 выделили еще 5 млн рублей, чтобы обеспечить всех заболевших бесплатными лекарствами.