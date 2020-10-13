Рабочие сносят здания вертолетного завода «Климов» в Санкт-Петербурге

Идет снос корпусов вертолетного завода «Климов» в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/springald_official/

В Санкт-Петербурге начали сносить здания, которые ранее принадлежали заводу «Климов». Напомним, там производили самолеты и вертолеты. Теперь же на перекрестке Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы возведут жилой комплекс. Информацию «Комсомолке» подтвердил источник, близкий к управляющей компании Springald, которая занимается демонтажем зданий.

- Действительно, «Спрингалд» сейчас сносит там корпуса бывшего завода. Фотографии можно найти в их аккаунте в Instagram. Эта же компания занимается демонтажем ювелирного завода «Альфа» на проспекте Энергетиков, дом 6, - сообщил источник.

Добавим, что в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге построят новый корпус Госпиталя для ветеранов войн. Сейчас там приводят в порядок фасад, устанавливают вентиляцию, канализацию, отопление и монтируют слаботочные системы.