Мать девятиклассника, срезавшего с нее скальп, попросила не наказывать его

Суд отправил в СИЗО школьника, срезавшего скальп с матери в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО девятиклассника, который срезал скальп с собственной матери. Напомним, все произошло в ночь с 10 на 11 октября. Родитель сейчас находится в НИИ Джанелидзе в тяжелом состоянии. Как считает следствие, горе-сын накинулся на мать с ножом из-за внезапной личной неприязни. Однако она внезапно попросила суд оставить ребенка в покое.

- Вину сын не признает. Мальчик и его адвокат, а также законный представитель и представитель потерпевшей женщины возражали против меры пресечения в виде заключения под стражу. Они аргументировали это тем, что он несовершеннолетний, не судим, скрываться и угрожать очевидцам не намерен. Также защитники утверждали, что подростка задерживали с нарушением закона, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд заключил ребенка в следственный изолятор минимум до 9 декабря 2020 года.