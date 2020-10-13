Сильный туман окутает Санкт-Петербург в ночь с 13 на 14 октября

Туман с видимостью в 500 метров и менее ждут в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный туман нагрянет в Санкт-Петербург поздним вечером 13 октября. Продлится он всего ничего – примерно до часу ночи следующего дня. Однако спасатели МЧС все равно поспешили напомнить горожанам о простых мерах предосторожности.

- По информации Гидрометцентра, начиная с 22:00 13 октября и заканчивая 01:00 14 октября, местами ожидается туман с плохой видимостью – 500 метров и меньше. Основное правило для безопасной езды в данных условиях – воздержаться от поездок на личном транспорте. Если такой возможности нет, то следует выбрать такую скорость движения, при которой автомобилист наверняка сможет адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Следует быть начеку и пешеходам. Особенно, если во время тумана пришлось идти по обочине. Лучше всего обозначить свое присутствие с помощью светоотражающих элементов на одежде.