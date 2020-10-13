Комздрав назвал «устрашающей» эпидситуацию в Санкт-Петербурге

Глава комздрава Санкт-Петербурга прокомментировал ухудшение эпидситуации по коронавирусу в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец негативно оценил абсолютный рекорд прироста числа заболевших в городе - 557 за сутки. По словам чиновника, вирусы активизировались с наступления осени. Свое слово сказали и массовые контакты людей, а также несоблюдение мер безопасности, которое видно невооруженным взглядом в любом общественном месте.

- Ситуация сравнима с пиковыми днями мая. Пусть пока мы не достигли пиковых показателей по числу госпитализированных, но устрашающая ситуация с тем, как люди соблюдают на улицах масочный режим, не исключает того сценария, который мы пережили весной, когда пришлось задействовать для лечения все койки, - сообщил Лисовец в эфире телепрограммы «Открытая студия» на канале 78.

Добавим, что в Северной столице сейчас развернуто больше пяти тысяч коек для больных коронавирусом. Свободных из них около 20%. При необходимости число мест увеличат до 12 тысяч.