Комздрав объяснил рекордный прирост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге

В Смольном объяснили суточный рекорд заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый замглавы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана объяснил абсолютный рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом в городе. Напомним, за минувший день в Северной столице инфекция подтвердилась у 557 пациентов. Такого высокого показателя не было даже в пик пандемии весной.

- Цифра увеличивается, во-первых, потому, что в городе на данный момент работает 46 лабораторий, которые выполняют исследования на наличие коронавируса. В итоге мы охватываем тестированием куда больше населения, выявляемость вируса стала выше. Если вспомнить весну, пик пандемии в мае, то тогда работало только 23 лабораторий, - сообщил Сарана в эфире телепрограммы «Обратная связь» на канале «Санкт-Петербург».

При этом число госпитализированных за последний день – только 269 человек за сутки. По словам чиновников, это средний показатель. Добавим, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге развернули 5 520 коек в 15 стационарах – 13 взрослых и двух детских.