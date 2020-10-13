Расчленителя коллеги по заводскому цеху арестовали в Санкт-Петербурге

Суд отправил в СИЗО очередного расчленителя из Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд заключил под стражу очередного расчленителя в Санкт-Петербурге – на этот раз 33-летнего мужчину, который жестоко убил своего коллегу по цеху в заводе на проспекте Обуховской обороны. Напомним, ногу жертвы нашли в реке Екатерингофка тремя неделями ранее. Как выяснили следователи, убитым оказался 37-летний работяга.

- По мнению следствия, 6 сентября 2020 года обвиняемый перерезал горло своему коллеги по цеху неустановленным ножом. Он сделал это из личных неприязненных отношений. Затем злоумышленник с помощью неизвестной механической пилы распилил тело убитого, упаковал части в мешки с грузами и выкинул их в реку Неву, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Расчленитель свою вину признал. Суд отправил его в СИЗО на время следствия. Там он просидит минимум до 9 декабря 2020 года.