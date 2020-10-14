«Митсубиси» протаранил «Жигули» на перекрестке Большевиков и Тельмана

"Жигули" подставились под мчащийся "Митсубиси" в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Жигули» подставились под мчащийся «Митсубиси» на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана в Невском районе Санкт-Петербурга. В итоге иномарка протаранила отечественную легковушку прямо в бок. В обстоятельствах происшествия разбираются инспекторы ГИБДД, однако предварительную причину аварии они уже озвучили.

От удара иномарки тяжелые травмы получила пассажирка "Жигулей". Фото: vk.com/spb_today

- 21-летний водитель ВАЗ-2107 совершал поворот налево и не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении автомобилю «Митсубиси Паджеро», которым управлял 69-летний мужчина. В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка «Жигулей». Медики диагностировали у нее тяжелые травмы. Сейчас она госпитализирована в больницу. По факту происшествия проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам, юному водителю «Жигулей» будет проще купить новую машину, чем ремонтировать старую.