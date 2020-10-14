Чиновницу из Санкт-Петербурга оштрафовали за подарки коллегам на бюджетные деньги

Петербургская чиновница попалась на подарках коллегам, купленных на бюджетные деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей чиновницу из Санкт-Петербурга, которая расщедрилась и отдала 7 билетов на оперу в Мариинском театре своим коллегам, хотя на бумаге они предназначались для обычных горожан. На подарок ушло 12 600 рублей из бюджета. Речь идет о сотруднице организационного отдела муниципального округа №54. Когда об ее инициативе узнали правоохранительные органы, то все стало серьезно – уголовное дело и суд.

По статье за злоупотребление должностными полномочиями женщине грозило до четырех лет лишения свободы. Однако следователь попросил уголовное дело прекратить. Да и сама сотрудница МО признала свою вину и раскаялась.

- По словам следствия, женщина незаконно распорядилась билетами с целью создать видимость успешного выполнения своих должностных обязанностей и приукрасить действительное положение дел в местной администрации, не выполняя при этом трудовых функций в полном объеме, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Судя по сайту МО №54, щедрая чиновница работает в своей должности до сих пор.