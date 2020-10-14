Поиски без вести пропавшей женщины в леопардовых лосинах неделю продолжаются в Санкт-Петербурге

В Петербурге неделю разыскивают без вести пропавшую пенсионерку в леопардовых лосинах Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге вот уже неделю разыскивают без вести пропавшую женщину. 80-летняя Нина Ивановна Ковалева вышла из дома 7 октября 2020 года и до сих пор не вернулась. К поискам бесследно исчезнувшей женщины подключились сотрудники полиции, волонтеры, а также другие неравнодушные горожане.

- Нина Ковалева 80-летняя пенсионерка невысокого роста - 150 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы каштановые с проседью, глаза голубые, - разослали ориентировку добровольцы поисковой организации "Лиза Алерт".

В день пропажи женщина была одета в синюю куртку и яркие лосины / Фото: Лиза Алерт

Одета в день исчезновения женщина была в куртку синего цвета, леопардовые лосины, темные резиновые сапоги. Возможно, носит с собой яркий пакет.

Ориентировки с описанием внешности женщины были размещены по социальным сетям. Волонтеры просят петербуржцев сообщать любую информацию о местонахождении женщины по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.