Температура поднимется выше климатической нормы 14 октября в Санкт-Петербурге

Отголоски теплой погоды заглянут в Петербург 14 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычно теплая для осени погода закончилась в Санкт-Петербурге, однако среда, 14 октября 2020 года, станет легким воспоминанием о "бабьем лете". По прогнозу синоптиков, температура воздуха поднимется выше климатической нормы. Однако спешить скидывать с себя осенние куртки не стоит. Северная столица находится под влиянием антициклона.

- Сегодня, 14 октября, на метеорологические условия Северной столицы окажет влияние гребень антициклона, вытянувшийся с северо-запада. Его усилиями в облаках будет много прояснений, и обойдется без дождей. При этом температурный фон изменится мало и останется на 1-2 градусов выше климатической нормы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, днем воздух в Петербурге прогреется до 10-12 градусов тепла, по области ожидается плюс 8-13 градусов. Ветер подует прохладный, с северо-востока, сила до 3-8 метров в секунду.