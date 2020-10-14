Умер заслуженный дирижер России Станислав Грибков

Умер знаменитый хормейстер Петербурга Станислав Грибков / Фото: СПбГИК

В Санкт-Петербурге после продолжительной и тяжелой болезни умер знаменитый хормейстер Станислав Федорович Грибков. Заслуженный деятель искусств России и выдающийся дирижер ушел из жизни на 84 году жизни в понедельник, 12 октября 2020 года.

- С прискорбием сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался Станислав Федорович Грибков, любимый и почитаемый всеми нами, - рассказали в детском хоре телевидения и радио Санкт-Петербурга.

Массово проститься с маэстро не получится. Похороны пройдут только в присутствии близких родственников. Позже будет сообщено о месте погребения, чтобы все желающие могли проститься с дирижером.

Станислав Грибков более 50-ти лет проработал на кафедре академического хора Санкт-Петербургского государственного института культуры, подготовив целую плеяду талантливых музыкантов.

- Светлая память о замечательном человеке, педагоге и музыканте навсегда сохранится в сердцах его учеников, коллег, друзей, - сообщили с прискорбием в вузе.