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"Шкоду" и "Киа" размотало на перекрестке Рижского и Старо-Петергофского проспектов в Санкт-Петербурге

Обе машины пытались закончить маневр, однако жестко встретились
Лилия КОЗЛОВА
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"Шкода" и "Киа" устроили утреннее ДТП в Петербурге

"Шкода" и "Киа" устроили утреннее ДТП в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

Утро в Санкт-Петербурге началось с аварий. Около 6:30 часов в среду, 14 октября 2020 года, две легковушки встретились на пересечении Рижского и Старо-Петергофского проспектов. Оба водителя пытались закончить свои маневры, однако не рассчитали скорость и столкнулись. Осколки от бамперов разлетелись по всему перекрестку.

- В 6:30 утра "Шкода" хотела закончить поворот, а "Киа" решила закончить маневр и проскочить на желтый, но звезды сошлись так, что они встретились, - рассказал в социальной сети очевидец произошедшего.

Благо, все водители остались живы. Сообщений об увечий еще не поступало.

В результате, досталось самим автомобилям. Обе машины оказались серьезно побиты, сломаны боковые зеркала, бамперы, решетки радиаторов.

На месте с ДТП уже разбираются сотрудники дорожной инспекции. Пробки на перекрестке нет.

ДТП