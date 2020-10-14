Вандалы украли урну с прахом на кладбище в Невском районе Санкт-Петербурга

На Киновеевском кладбище украли урну из колумбарной стены Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга расследует кражу урны с прахом с городского кладбища. Пропажу заметил разнорабочий погоста во вторник, 13 октября 2020 года. Мужчина обратил внимание на то, что на кладбище были вандалы, которые повредили стену колумбария и сразу же обратился в правоохранительные органы.

- ЧП произошло на Киновеевском кладбище, расположенном на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. Разнорабочий могильника обнаружил, что на колумбарной стене повреждена мраморная плита и пропала урна с прахом, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

На место происшествия выезжал наряд полиции, чтобы провести осмотр и установить все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в июле 2020 года неизвестные вандалы устроили погром на Еврейском кладбище Петербурга. Несмотря на то, что инцидент произошел вечером, когда погост был закрыт для посетителей. Тогда вандалы сломали сразу несколько надгробий и памятников.